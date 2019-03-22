Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-герояLenta.ru вчера в 16:38

Резидентки шоу Comedy Woman оскорбили память об участниках Великой Отечественной войны и попытались их дискредитировать. Об этом заявил внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич, передает телеканал «360».
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с чего всё началось

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.
Телеканал 360°вчера в 13:53

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Внуки маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены обратиться в Следственный комитет из-за шутки на телеканале ТНТ

Эхо Москвы04:00

Из-за новой шутки о генералах на Comedy Woman подают в суд

Газета.Ru03:59

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из-за шутки на ТНТ

Телеканал 360°вчера в 12:29

На шутившую про генерала Карбышева юмористку пожаловались внуки маршалов

Московский Комсомолецвчера в 14:09

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

РИА Новостивчера в 13:32

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Говорит Москвавчера в 15:43

Родственники советских полководцев будут судиться с ТНТ из-за Comedy Woman

URA.Ruвчера в 14:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Космос

Нибиру захватила Чукотку? Жители Дальнего Востока предостерегли землян о вторжении

Обновлено в 03:51
Политика

В МИД оценили планы США признать суверенитет Израиля над Голанами

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 05:38
Политика

Полиция досматривает прохожих у Елисейских полей в Париже

Обновлено в 06:22
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
Спорт

Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ

Обновлено в 06:48
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Политика

Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы

Обновлено в 06:15
Происшествия

Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника

На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Происшествия

При пожаре в овощехранилище в Липецкой области погибли четыре человека

Обновлено в 04:46
Политика

В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов

Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 07:12
Политика

Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск

Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»

Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз

19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Астану официально переименовали в Нур-Султан

"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Футбол

Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Культура

Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих

Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Происшествия

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Общество

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Космос

Пришельцы с Нибиру захватили МКС: космонавты не выходят на связь с NASA – кадры атаки

Корабль инопланетян исчез также внезапно, как и попал в кадр. Сразу после этого члены МКС перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 06:41
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 13:57
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Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга

Обновлено в 03:21
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Советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.
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Наталия Медведева
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Российская актриса, телеведущая, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Фёдор Двинятин».
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