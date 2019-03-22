В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-герояLenta.ru вчера в 16:38

На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.

с чего всё началось

Резидентки шоу Comedy Woman оскорбили память об участниках Великой Отечественной войны и попытались их дискредитировать. Об этом заявил внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич, передает телеканал «360».

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя

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