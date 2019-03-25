В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть BrentРосбалт 10:07

Как поясняют аналитики Citigroup, прогнозы изменены в связи с ожидаемым сокращением экспорт нефти из Алжира, Венесуэлы, Ирана и Нигерии. Напомним, что ранее в марте эксперты американского банка Morgan Stanley улучшили свой прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent.

В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть Brent

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