Энергетика
В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть BrentРосбалт 10:07
Как поясняют аналитики Citigroup, прогнозы изменены в связи с ожидаемым сокращением экспорт нефти из Алжира, Венесуэлы, Ирана и Нигерии. Напомним, что ранее в марте эксперты американского банка Morgan Stanley улучшили свой прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent.
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