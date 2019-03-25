В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть BrentРосбалт 10:07

Как поясняют аналитики Citigroup, прогнозы изменены в связи с ожидаемым сокращением экспорт нефти из Алжира, Венесуэлы, Ирана и Нигерии. Напомним, что ранее в марте эксперты американского банка Morgan Stanley улучшили свой прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent.

В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть Brent

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

Происшествия В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Политика Албания решила отменить визы для россиян Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.

Спорт Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Музыка Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Общество Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.

Армия и оружие У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.

Космос Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.

Армия и оружие НАТО и Грузия обсуждают усиление сотрудничества в Черном море Представители руководства Североатлантического альянса и Грузии проводят консультации на тему поддержки Грузии силами НАТО в Черном море.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%.

Спорт Ханю из-за травмы пропустит командный чемпионат мира в Японии Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Энергетика Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.

Политика Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией» Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.

Происшествия Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.