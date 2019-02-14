В Центробанке усомнились в рекордном росте экономики по РосстатуURA.Ru вчера в 17:16

с чего всё началось

Реальный рост ВВП России по итогам 2018 года мог быть ниже, чем заявленные Росстатом рекордные 2,3%. Об этом говорится в бюллетеле департамента исследования и прогнозирования Центробанка "О чем говорят тренды".

В Центробанке усомнились в рекордном росте экономики по Росстату

Шоу-бизнес Актера Ланового не пустили на борт «Победы» Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".

Происшествия ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ В Астраханской области ФСБ задержала женщину, которая является одним из организаторов законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС.

Политика Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.

Армия и оружие Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии Ранее, 14 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати, который отвечает за сюжеты по Сирии, заявил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале города Дума был постановочным.

Политика Япония может отменить визы для россиян Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.

Происшествия В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сказали РБК, что не комментируют информацию о сообщениях о минировании в бизнес-центре «Фабрика Станиславского», и посоветовали обратиться в полицию.

Политика Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.

Происшествия Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте пресс-службы краевого ГУ МЧС.

Происшествия На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Общество СК нашел недостатки в организации питания в школах Кузбасса Скандал вокруг организации питания в школах Кузбасса начался в январе.

Технологии Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц.

Транспорт Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".

Общество Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.

Экономика Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».

Общество Глава Крыма раскритиковал «мусорную реформу» Глава Крыма Сергей Аксенов считает реформу в сфере обращения с бытовыми отходами «сырым проектом».

Культура Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову В телешоу "Вечерний Ургант" 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".

Спорт Путин получил травму на тренировке по дзюдо После переговоров по Сирии с лидерами Ирана и Турции в Сочи президент России Владимир Путин поборолся с дзюдоистами сборной в спортивном центре «Юг Спорт».

Происшествия В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка Мама месячной девочки вышла из дома во двор, оставив спящую дочку в кровати.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум очкам Овечкина Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1, сообщает "Советский спорт". Отметим, что "Сан-Хосе" проиграл впервые за семь последних игр.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке.

Транспорт На ЗСД установили камеры фиксации нарушений Как сообщили в компании "Магистраль Северной столицы", новейшие модели камер позволяют следить за нарушениями ПДД не только в точках их установки, но и на интервале движения.