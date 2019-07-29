Экономика

В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильемИзвестия вчера в 14:00

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года, с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью

Догнать США Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".
Известиявчера в 17:01

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Россиян пообещали обеспечить жильём

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Парламентская газетавчера в 14:25
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:22, Вашингтон
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Названы основные признаки профессионального выгорания

Выгорание (более подходящий термин, по мнению специалистов, «состояние полного истощения») проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощённость, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.
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11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
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Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России

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Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
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Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

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Партнер Панарина по "Коламбусу" голкипер Сергей Бобровский в июле перешел во "Флориду".
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Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено 28 июля в 20:51
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Кино

В столице покажут фильмы погибшего по вине Ходорковского журналиста

Обновлено 27 июля в 13:24
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Общество

В Екатеринбурге ускорят строительство нового корпуса филармонии

В Екатеринбурге для ускорения строительства нового зала Свердловской государственной филармонии планируется создать центр развития инициатив.
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Кино

Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено вчера в 10:21
Транспорт

Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Происшествия

Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании

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Сергей Ковалев был снят с рейса за неподобающее поведение

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Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
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Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
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О вреде лапши быстрого приготовления рассказал врач

Прекратить питаться лапшой быстрого приготовления призвала врач гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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Порошенко заявил, что не намерен прятаться

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
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Футбол

Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»

Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football.
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Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
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Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
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Наука

В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра

Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено вчера в 09:03
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
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