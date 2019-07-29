Догнать США Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".

с чего всё началось

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года, с которой ознакомились «Известия».

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