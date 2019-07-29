Экономика

В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильемИзвестия вчера в 14:00

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года, с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью

Догнать США Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".
Известиявчера в 17:01

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Центробанк спрогнозировал рост обеспеченности россиян жильем - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11

Центробанк прогнозирует улучшение жилищных условий россиян через пять лет

ФАНвчера в 20:27

Центробанк спрогнозировал рост обеспеченности россиян жильем

Парламентская газетавчера в 14:25

С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью

Известиявчера в 17:01

Центробанк прогнозирует рост уровня обеспеченности жильём в России

REGNUMвчера в 14:59

Центробанк назвал сроки роста обеспеченности жильем россиян

РЕН ТВвчера в 14:33

В ЦБ спрогнозировали улучшение жилищных условий россиян через пять лет

Телеканал 360°вчера в 16:31
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Происшествия

В Перми задержали псевдоинспекторов пожарной безопасности

Полицейские в Перми задержали десять человек, которые подозреваются в мошенничестве с установкой протиповопожарного оборудования, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане

Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Здоровье

Россияне используют устаревшие лекарства

Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

В SEC обсуждают предложение смягчить требования к аудиту для небольших публичных компаний

SEC предлагает освободить от получения удостоверения качества систем внутреннего контроля у независимого аудитора компании с выручкой менее $100 млн в год и с акциями в свободном обращении на сумму менее $700 млн.
Обновлено в 01:14
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею украинских властей создать русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 01:41
Политика

Большинство россиян хотят оставить Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян заявили, что хотят видеть Владимира Путина президентом России и после 2024 года.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Обновлено в 00:20
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика

«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов

Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Экономика

В Марий Эл с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров

С 1 августа в Марий Эл размеры пенсий работающих пенсионеров увеличатся.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

Обновлено 28 июля в 14:11
Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Обновлено вчера в 10:09
Общество

В Хабаровском крае из-за паводков введен режим ЧС

В 15 районах Хабаровского края и в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Обновлено вчера в 21:14
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не доживают до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залазить в долги.
Обновлено в 01:39
Технологии

ГКРЧ не выделила частоты OneWeb

Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Авто

Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид

На базе кроссовера Toyota C-HR гоночной командой Cusco Racing был разработан раллийный болид.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Наука

Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании

Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено вчера в 15:42
Транспорт

Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения

В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии

Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено 28 июля в 04:47
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