Экономика
В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильемИзвестия вчера в 14:00
К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года, с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
Догнать США Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".Известиявчера в 17:01
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Центробанк спрогнозировал рост обеспеченности россиян жильем - Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:11
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Обновлено в 01:14
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Обновлено в 01:41
Политика
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Обновлено в 00:13
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Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Экономика
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Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
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Обновлено в 00:51
Экономика
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Экономика
В Марий Эл с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
С 1 августа в Марий Эл размеры пенсий работающих пенсионеров увеличатся.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
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Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
Обновлено 28 июля в 14:11
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Обновлено вчера в 10:09
Общество
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Обновлено вчера в 22:19
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Обновлено вчера в 21:14
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Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
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Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено вчера в 04:34
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Обновлено вчера в 22:33
Авто
Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид
На базе кроссовера Toyota C-HR гоночной командой Cusco Racing был разработан раллийный болид.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Наука
Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании
Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено вчера в 15:42
Транспорт
Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения
В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске
По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено 28 июля в 04:47