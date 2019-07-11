Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

России предрекли падение цен на жилье

URA.Ruвчера в 23:08

Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

ТАССвчера в 13:42

Аналитики ЦБ назвали сроки падения цен на жилье

РЕН ТВвчера в 15:57

Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

Банки.рувчера в 15:07

Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

Российская газетавчера в 14:53

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Известиявчера в 16:16

Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Финансы

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности

Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика

Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане

Не менее пяти человек стали жертвами взрыва, который произошел во время свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке республики.
Обновлено в 01:58
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка

Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.
Обновлено в 03:27
Музыка

Кустурица назвал главный аргумент русской культуры

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне

В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Происшествия

Актера из «Легенды № 17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Обновлено в 02:09
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Футбол

Педро Роша забил гол-красавец за «Крузейро»

Обновлено в 01:51
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки

Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Психолог назвала брак Джоли и Питта зависимостью

15 лет — именно столько исполнилось бы союзу Питта и Джоли, будь они до сих пор вместе.
Обновлено вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное