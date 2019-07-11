Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Финансы
Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро
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Обновлено в 03:12
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В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек
В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
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Политика
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Происшествия
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В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане
Не менее пяти человек стали жертвами взрыва, который произошел во время свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке республики.
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Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
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Обновлено в 03:32
Общество
Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка
Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.
Обновлено в 03:27
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне
В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
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Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Футбол
Педро Роша забил гол-красавец за «Крузейро»
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Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Психолог назвала брак Джоли и Питта зависимостью
15 лет — именно столько исполнилось бы союзу Питта и Джоли, будь они до сих пор вместе.
Обновлено вчера в 09:08