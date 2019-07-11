Экономика
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проекты12:01
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Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
Игры
Мировая премьера: первый показ геймплея Call of Duty: Modern Warfare
Через несколько минут, в 20:00 по московскому времени, начнутся четыре трансляции мультиплеерного матча свежей Call of Duty: Modern Warfare в режиме «Перестрелка» (Gunfight), где четыре стримера будут сражаться между собой в битве «два на два».
Обновлено в 12:57
Здоровье
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Политика
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Футбол
Погба может уйти в «Реал» за €125 млн
Мадридский "Реал" готов обсудить с "Манчестер Юнайтед" возможный трансфер Поля Погба, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:03
Политика
Вслед за Овсянниковым: правительство Севастополя уйдет в отставку
По словам вице-спикера законодательного собрания города, новый руководитель будет формировать свою команду Правительство Севастополя будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:24
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича
Суд ЕС аннулировал решения, продлевавшие санкции против Януковича с марта 2016-го по март 2018 года, но пока не принял решения по законности продления этих мер до марта 2019 года (и пока не рассматривал последнее решение о продлении санкций до марта 2020 года), объясняет Лестер.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Общество
Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия
В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Зеленский выступил против федерализации Украины
Санду, в свою очередь, заверила президента Украины, что поддерживает территориальную целостность соседней страны.
Обновлено в 16:08
Политика
Трамп: США не отступят от вопроса гражданства
По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
Обновлено в 18:22
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43