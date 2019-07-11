Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

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