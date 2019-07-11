Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проекты12:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика
Константинополь обложил приходы ПЦУ огромной данью
Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Константинопольский патриархат не смог получить от Украины обещанные Петром Порошенко церкви и решил обложить приходы так называемой Православной церкви Украины «налогом» в размере от 4 до 20 тыс. евро.
Обновлено в 11:02
Интернет
Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant
Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото
Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 20:30
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Хоккей
Какко подписал контракт с «Рейнджерс»
«Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко. Соглашение новичка рассчитано на три года.
Обновлено в 14:30
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Авто
Чудовища клуба 1000+ или Самые мощные автомобили в мире
Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили Тысячесильные мелкосерийные изделия тешат не только состоятельных любителей погонять, но и коллекционеров, для которых покупка подобного чудовища - страсть и инвестиции, которые через годы можно "отбить" на каком-нибудь аукционе.
Обновлено в 18:30
Политика
Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес рассказал, что власти страны договорились о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР
Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Вместо террориста нашли его следы
Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия.
Обновлено в 18:31
Культура
Беглов анонсировал конкурс по наполнению пространства Арт-парка
Глава Северной столицы Александр Беглов анонсировал новый конкурс в рамках проекта по созданию Арт-парка, в котором смогут принять участие жители города на Неве.
Обновлено в 15:57
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31