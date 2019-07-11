Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Футбол «Сочи» подписал контракт с Кудряшовым Новичок Российской премьер-лиги "Сочи" подписал контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Происшествия На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Футбол «Реал» намерен приобрести Поля Погба Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум Министерство труда предложило повысить прожиточный минимум. Об этом сообщает РИА "Новости".

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Здоровье Зуб дают: как сходить к стоматологу и не потерять здоровье Стоматологи — врачи, которые сопровождают нас всю жизнь и в горе, и в радости — самый сплоченный тандем (если, конечно, вам не всё равно, чем питаться в старости: одними кашами и супами-пюре или отбивной да с хрустящим огурцом).

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Экономика Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Российские автомобили планируют оборудовать «умными» тормозами В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.

Политика Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

Армия и оружие 18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".

Политика В Судане предотвратили новый государственный переворот Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Музыка Park Live снова пройдет в Парке имени Горького Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.

Гаджеты В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры В компании решили временно отключить приложение до устранения проблемы В приложении для часов Apple Watch обнаружена уязвимость, которая позволяет без ведома пользователей прослушивать их разговоры.

Политика Пушков оценил обещание Байдена по СНВ-3 и Ирану Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter обещание бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата на пост президента Джо Байдена продлить Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае победы на выборах в 2020 году.

Шоу-бизнес Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.

Общество Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.

Политика Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Политика Зеленский выступил против федерализации Украины Санду, в свою очередь, заверила президента Украины, что поддерживает территориальную целостность соседней страны.