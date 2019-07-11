Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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с чего всё началось
Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте
 Банка России в четверг.
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01

Подробнее о событии

Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

Банки.рувчера в 15:07

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Известиявчера в 16:16

Аналитики ЦБ назвали сроки падения цен на жилье

РЕН ТВвчера в 15:57

России предрекли падение цен на жилье

URA.Ruвчера в 23:08

Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

Российская газетавчера в 14:53

Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

ТАССвчера в 13:42

Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Политика

Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского

Обновлено в 06:10
Политика

Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу

США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 12:51
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Финансы

Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»

В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк

Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Концерн «Калашников» показал, как создавался новый автомат АК-12

Стоит отметить, что новейшие автоматы АК-12 и АК-15, созданные оружейниками концерна «Калашников» были приняты на вооружение Министерством обороны Российской Федерации для экипировки солдата будущего «Ратник».
Обновлено в 13:44
Культура

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет

Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено в 12:18
Спорт

Медведева показала фрагмент новой произвольной программы

Обновлено в 17:03
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество

Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс

Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:11
Экономика

Минтруд увеличит прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Транспорт

Путепровод в Реутове сдадут в сентябре

После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 07:14
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Футбол

«Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де Лигта

Сошлись на сумме менее €80 млн. Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта.
Обновлено в 14:09
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Культура

Капля искусства: работы Жауме Пленсы задействуют нетипичные материалы

Обновлено в 09:30
Общество

Алексей Егоров: только совместная работа власти и регионального оператора даст хороший результат

Ведь активно обсуждается тема лишения "Аэросити-2000" статуса регионального оператора.
Обновлено в 04:58
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