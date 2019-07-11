Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте Банка России в четверг.Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Политика
Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу
США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 12:51
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Финансы
Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»
В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк
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Армия и оружие
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Стоит отметить, что новейшие автоматы АК-12 и АК-15, созданные оружейниками концерна «Калашников» были приняты на вооружение Министерством обороны Российской Федерации для экипировки солдата будущего «Ратник».
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Кино
В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет
Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено в 12:18
Спорт
Медведева показала фрагмент новой произвольной программы
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс
Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:11
Экономика
Минтруд увеличит прожиточный минимум
«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Транспорт
Путепровод в Реутове сдадут в сентябре
После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 07:14
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де Лигта
Сошлись на сумме менее €80 млн. Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Общество
Алексей Егоров: только совместная работа власти и регионального оператора даст хороший результат
Ведь активно обсуждается тема лишения "Аэросити-2000" статуса регионального оператора.
Обновлено в 04:58