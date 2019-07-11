с чего всё началось

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Политика Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.

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Финансы Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей» В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.

Армия и оружие Концерн «Калашников» показал, как создавался новый автомат АК-12 Стоит отметить, что новейшие автоматы АК-12 и АК-15, созданные оружейниками концерна «Калашников» были приняты на вооружение Министерством обороны Российской Федерации для экипировки солдата будущего «Ратник».

Культура Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Кино В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Общество Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».

Экономика Минтруд увеличит прожиточный минимум «Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.

Транспорт Путепровод в Реутове сдадут в сентябре После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает телеканал "360".

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.

Футбол «Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де Лигта Сошлись на сумме менее €80 млн. Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта.

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Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".