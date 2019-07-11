Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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с чего всё началось
Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте
 Банка России в четверг.
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01

Подробнее о событии

России предрекли падение цен на жилье

URA.Ruвчера в 23:08

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Известиявчера в 16:16

Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

ТАССвчера в 13:42

Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

Банки.рувчера в 15:07

Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

Российская газетавчера в 14:53

Аналитики ЦБ назвали сроки падения цен на жилье

РЕН ТВвчера в 15:57

Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Кино

Зак Снайдер разрабатывает аниме-сериал по скандинавской мифологии

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Авто

Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler

На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Обновлено в 12:29
Авто

В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»

На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм)

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Политика

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Обновлено в 11:17
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Здоровье

Московские врачи научились уничтожать устойчивые к антибиотикам инфекции с помощью вирусов

Как отмечается, суть метода персонифицированной фаготерапии заключается в применении вирусов бактерий (бактериофагов), способных распознавать и уничтожать только болезнетворные бактерии, с которыми не справляются антибиотики.
Обновлено в 04:48
Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Политика

Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн.
Обновлено в 13:42
Политика

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
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