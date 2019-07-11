Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».
Обновлено в 01:31
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В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Обновлено 10 июля в 12:52
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у НКО «21 век»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" за нарушение законодательства.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова повредила ногу на съёмках шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова повредила ногу во время съёмок телешоу «Форт Боярд». Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Жительница Екатеринбурга обирала людей, водя их на «прием» в мэрию
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
В Сети появились изображения новых Acura MDX и TLX
Один из технически подкованных участников форума AcuraZine с именем rdx.god опубликовал несколько очень интересных изображений, которые, по всей видимости, демонстрируют предстоящий редизайн кроссовера MDX и следующий седан Acura TLX 2021 модельного года.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Авто
Рынок новых автомобилей в Самаре снизился на 11%
В январе – мае 2019 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых легковых автомобилей в Самаре составил 6 733 единицы, что на 11,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
По данным издания, Дубровский упоминается в материалах дела о преступном сообществе, совершавшем хищения у РЖД.
Обновлено в 01:40
Происшествия
135 пациентов психинтерната отравились в Хабаровском крае
В психоневрологическом интернате посёлка Эльбан произошло массовое отравление пациентов.
Обновлено вчера в 01:02
Космос
«Хаббл» открывает таинственный диск вокруг черной дыры
Астрономы при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») наблюдали неожиданно тонкий диск материала, окружающий сверхмассивную черную дыру, расположенную в центре спиральной галактики NGC 3147, лежащей на расстоянии 130 миллионов световых лет от нас.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Военные летчики на Камчатке оттачивают навыки парных полетов
Обновлено вчера в 21:57
Общество
МЧС направит 64 водоналивные дамбы на Дальний Восток
МЧС России по поручению правительства направит на Дальний Восток водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Музыка
Вандалы «отменили» фестиваль «Старый Новый Рок»
«Фестиваль «Старый Новый Рок» на «Волне» и тест творческого кластера состоится, несмотря на все провокации с рекламными плакатами», — сообщили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 01:25
Политика
Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05