Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

Банки.рувчера в 15:07

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Известиявчера в 16:16

Аналитики ЦБ назвали сроки падения цен на жилье

РЕН ТВвчера в 15:57

России предрекли падение цен на жилье

URA.Ruвчера в 23:08

Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

Российская газетавчера в 14:53

Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

ТАССвчера в 13:42

Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Теннис

Голову теннисиста разбили до крови в матче полуфинала Уимблдона

В ходе матча 1/2 Уимблдона южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил травму, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Политика

Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Наука

Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака

Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле

Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество

Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»

Накануне секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения.
Обновлено в 03:02
Экономика

Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений

ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Авто

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма

Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя

Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие

Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии

Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).
Обновлено в 01:00
Политика

Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ

Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Единую лигу ВТБ покинул латвийский клуб

В сезоне-2019/20 в Единой лиге ВТБ останется только четыре иностранных клуба: "Астана" (Казахстан), "Зелена Гура" ("Польша"), "Калев" (Эстония) и "Цмоки-Минск" (Белоруссия).
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Частного расчётно-кассового центра»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ», рег. № 3420-К, г. Москва (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД- 1624)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 02:09
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