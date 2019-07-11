Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Теннис
Голову теннисиста разбили до крови в матче полуфинала Уимблдона
В ходе матча 1/2 Уимблдона южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил травму, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Политика
Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле
Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество
Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»
Накануне секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения.
Обновлено в 03:02
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма
Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя
Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие
Израильский ПТРК Spike провалил прошлогодние испытания в Индии
Официальная версия, озвученная Нью-Дели, утверждала, что причиной отмены сделки, предусматривавшей покупку израильских ПТРК Spike, стало стремление отдать предпочтение собственной оружейной системе, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).
Обновлено в 01:00
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Единую лигу ВТБ покинул латвийский клуб
В сезоне-2019/20 в Единой лиге ВТБ останется только четыре иностранных клуба: "Астана" (Казахстан), "Зелена Гура" ("Польша"), "Калев" (Эстония) и "Цмоки-Минск" (Белоруссия).
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Частного расчётно-кассового центра»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ», рег. № 3420-К, г. Москва (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД- 1624)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 02:09