Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Тысячи фактов хищения газа выявил «Межрегионгаз» на Северном Кавказе
С начала 2019 года на Северном Кавказе было выявлено 780 фактов незаконного отбора газа и 4100 нарушений, влияющих на учет газа.
Обновлено в 03:06
Авто
Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией
Дифференцированный подход при распределении госсубсидий нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик), поясняет в письме группа VW, планы по увеличению локализации у разных компаний могут сильно отличаться.
Обновлено вчера в 17:15
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
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Общество
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой под Саратовом
В Саратовской области диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» был поставлен 850 жителям, заявили в региональном минздраве.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию
В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.
Обновлено в 03:14
Общество
В Крыму резко упала температура воды в Черном море
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 03:48
Политика
Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив
В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Происшествия
На Белоярской АЭС отключили энергоблок
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле призналась, что инъекции ботокса делала только один раз
Вайкуле признает, что часто вспоминает его слова. Она признается, что только однажды ей делали инъекцию ботокса.
Обновлено вчера в 11:30
Кино
В новой экранизации Mortal Kombat покажут фаталити
Обновлено в 04:10
Космос
В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
Заказы на отправку космический туристов на МКС есть и у России, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Баскетбол
«Химки» и Мозгов достигли договоренности по контракту
Подмосковные «Химки» и центровой Тимофей Мозгов достигли устной договоренности о подписании контракта.
Обновлено в 04:13
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты
Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32