Недвижимость
ЦБ спрогнозировал падение цен на жилье в РоссииМИР 24 04:59
В Банке России прогнозируют резкое падение цен на жилье в стране после 2024 года. Представители регулятора считают, что спрос на ипотечные квартиры будет снижаться. Об этом говорится в аналитической записке, опубликованной на сайте ЦБ.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
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