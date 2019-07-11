В Банке России прогнозируют резкое падение цен на жилье в стране после 2024 года. Представители регулятора считают, что спрос на ипотечные квартиры будет снижаться. Об этом говорится в аналитической записке, опубликованной на сайте ЦБ.

ЦБ спрогнозировал падение цен на жилье в России

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