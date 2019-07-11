Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жильеИзвестия вчера в 16:16
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Банком России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Наука
В России появится уникальная система поиска подводных лодок
В Крыловском государственном научном центре, разрабатывается уникальная технология обнаружения подводных лодок по кильватерному следу, который оставляет субмарина.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Голкипер ФК «Краснодар» открыл бутылку мячом
Основной вратарь ФК «Краснодар» 20-летний Матвей Сафонов сумел открыть бутылку ударом по мячу.
Обновлено в 05:26
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
Более 600 пострадавшим от наводнения в Приангарье потребовались психологи
Как пояснила психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Харинская, опасность в том, что постстрессовые реакции и расстройства могут проявляться как после двух-трех недель после произошедшего, так и через несколько месяцев и даже лет.
Обновлено в 05:13
Кино
Премьеру фильма «Наследники 3» отменили из-за смерти Камерона Бойса
Disney Channel отменил премьеру мюзикла "Наследники 3" из-за внезапной смерти Камерона Бойса, исполнившего в фильме одну из ролей, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи
Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи на Карамышевской набережной в Москве.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки
Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Кино
Совладелец СТС и режиссер фильма «День радио» объединили бизнес
Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.
Обновлено в 05:20
Баскетбол
Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКА
Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.
Обновлено в 04:35
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Политика
В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка
Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.
Обновлено в 03:27
Политика
Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Космос
Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому испытанию
Испытание станет одним из последних шагов программы развития, которая была начата в 2015 году, и которая была направлена не только на проектирование ракеты, но также на разработку системы крепления для самолёта.
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Общество
«ВКонтакте» через суд требует изъять базу данных своих пользователей
«ВКонтакте» потребовала в суде изъять из оборота базу данных компании ООО «Дабл», в которой содержится информация о пользователях социальной сети, пишет издание РБК.
Обновлено в 06:08