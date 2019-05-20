В Центробанке рассказали о росте зарплаты россиянРИА Оренбуржье 04:05

В промышленности зарплаты выросли благодаря масштабным инвестиционным проектам, подчеркивают специалисты. Что касается торговли и строительства, в этих сферах рост обусловлен очень низкой базой - доходы не росли с 2014 года, и даже небольшая стабилизация отрасли приводит к увеличению зарплат.

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