В Центробанке рассказали о росте зарплаты россиянРИА Оренбуржье 04:05

В промышленности зарплаты выросли благодаря масштабным инвестиционным проектам, подчеркивают специалисты. Что касается торговли и строительства, в этих сферах рост обусловлен очень низкой базой - доходы не росли с 2014 года, и даже небольшая стабилизация отрасли приводит к увеличению зарплат.

В Центробанке рассказали о росте зарплаты россиян

Политика В Кремле рассказали о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что последние коррупционные дела в правоохранительных органах «не являются кампанейщиной», а представляют собой системную работу по борьбе с коррупцией во всех ведомствах.

Экономика Антипинский НПЗ подал на банкротство 18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.

Авто Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.

Общество Рособрнадзор введёт изменения в правила сдачи ЕГЭ с 2019 года Рособрнадзор рассказал о предстоящих нововведениях в правилах сдачи ЕГЭ, однако в этом году они коснутся только восьми российских регионов (Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области).

Общество Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.

Экономика Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Происшествия Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Политика В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.

Происшествия Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.

Гаджеты Google приостановила сотрудничество с Huawei Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.

Политика Песков отреагировал на скандал с националистами в Австрии Россия не имеет никакого отношения к скандалу с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.

Политика Европа потребовала от Зеленского быстро решить газовый вопрос Представитель Еврокомиссии, замглавы председателя по делам Энергосоюза Марош Шефчович не просто из любезности приехал на инаугурацию Владимира Зеленского.

Авто В России стартует серийное производство электромобилей Специалисты группы компаний ZETTA подготовили к серийному выпуску электромобиль собственной разработки, сообщает портал Speedme.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

Политика Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Наука Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича» Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Кино В кадр финального эпизода «Игры престолов» попали пластиковые бутылки В шестой серии "Игры престолов" можно увидеть две пластиковые бутылки с водой, что явно выбивается из "средневековой" обстановки повествования.

Происшествия Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.

Общество Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.