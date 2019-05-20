Экономика
В Центробанке рассказали о росте зарплаты россиянРИА Оренбуржье 04:05
В промышленности зарплаты выросли благодаря масштабным инвестиционным проектам, подчеркивают специалисты. Что касается торговли и строительства, в этих сферах рост обусловлен очень низкой базой - доходы не росли с 2014 года, и даже небольшая стабилизация отрасли приводит к увеличению зарплат.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
В Кремле рассказали о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что последние коррупционные дела в правоохранительных органах «не являются кампанейщиной», а представляют собой системную работу по борьбе с коррупцией во всех ведомствах.
Обновлено в 06:50
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Авто
Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Общество
Рособрнадзор введёт изменения в правила сдачи ЕГЭ с 2019 года
Рособрнадзор рассказал о предстоящих нововведениях в правилах сдачи ЕГЭ, однако в этом году они коснутся только восьми российских регионов (Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области).
Обновлено в 02:32
Общество
Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах
Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Песков отреагировал на скандал с националистами в Австрии
Россия не имеет никакого отношения к скандалу с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж
Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.
Обновлено в 03:23
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено 18 мая в 16:28
Политика
Европа потребовала от Зеленского быстро решить газовый вопрос
Представитель Еврокомиссии, замглавы председателя по делам Энергосоюза Марош Шефчович не просто из любезности приехал на инаугурацию Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:35
Авто
В России стартует серийное производство электромобилей
Специалисты группы компаний ZETTA подготовили к серийному выпуску электромобиль собственной разработки, сообщает портал Speedme.
Обновлено в 06:00
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено 16 мая в 21:41
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Кино
В кадр финального эпизода «Игры престолов» попали пластиковые бутылки
В шестой серии "Игры престолов" можно увидеть две пластиковые бутылки с водой, что явно выбивается из "средневековой" обстановки повествования.
Обновлено в 04:27
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Происшествия
Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер
Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00