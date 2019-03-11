В Центробанке рассказали о процессе девалютизации в РоссииФАН вчера в 06:49

Процесс девалютизации проходит в России сбалансированными и умеренными темпами и не требует специальных мер регулирования.

В Центробанке рассказали о процессе девалютизации в России

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