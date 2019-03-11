Экономика

В Центробанке рассказали о процессе девалютизации в РоссииФАН вчера в 06:49

Процесс девалютизации проходит в России сбалансированными и умеренными темпами и не требует специальных мер регулирования.
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В ЦБ рассказали об аспектах процесса девалютизации в России

iReactor04:04

Доклад «Обзор судостроения в России: темпы и возможности» на конференции «ShippingRu 2019»

ADVIS.ruвчера в 02:29

В ЦБ рассказали, как в России проходит девалютизация

РИА Новостивчера в 06:52

В Центробанке рассказали о процессе девалютизации в России

ФАНвчера в 06:49

Девалютизация активов и пассивов банковского сектора проходит умеренными и сбалансированными темпами - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 06:34

В Центробанке рассказали об «умеренном» процессе девалютизации в стране

Народные новостивчера в 07:07
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Происшествия

Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Политика

МИД РФ указал на нарушения Украиной Договора о дружбе

МИД России направил Киеву ноту о нарушении украинской стороной положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
Обновлено в 04:21
Общество

Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Самым богатым жителем Лондона признали основателя российской «Альфа-групп» Михаила Фридмана.
Обновлено в 04:04
Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX

Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Обновлено в 01:03
Политика

В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газа

Коболев отметил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита, но учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа.
Обновлено вчера в 17:36
Общество

Названы российские регионы с самой высокой смертностью

Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:42
Финансы

Курс доллара снизился до 65,81 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 65,81 рубля.
Обновлено в 03:07
Культура

В Вахтанговском театре началось прощание с Владимиром Этушем

Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем началась во вторник в стенах его родного Вахтанговского театра, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников

В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Общество

Пушков оценил слова главы ФАС о переплатах россиян за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы ФАС Игоря Артемьева о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом

Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.
Обновлено в 01:05
Общество

Госдума приняла закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты

Государственная дума во вторник приняла закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Отряды «Юнармии» создадут на всех оборонных предприятиях страны

Отряды военно-патриотического движения «Юнармия» планируют создать на всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:22
Экономика

В суд подано первое заявление о банкротстве Дмитрия Ананьева

Заявление пока к производству не принято. Это первое заявление о банкротстве Ананьева, зафиксированное в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 03:47
Политика

Милонов объяснил оскорбления в адрес Шнурова правом на свободу слова

Депутат Госдумы Виталий Милонов, назвавший музыканта Сергея Шнурова "бесовским запевалой", объяснил свое заявление правом на свободу мысли и слова.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Экономика

Оценено неравенство между бедными и богатыми россиянами

В 2018 году доля большинства расходов у самых обеспеченных семей снижалась, в то время как траты в наиболее бедных домохозяйствах росли.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Конфликт на Петроградке закончился перестрелкой

Полиция Петроградского района Петербурга расследует конфликт, который рано утром во вторник, 12 марта, закончился стрельбой.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов-смертников в Хаме

Обновлено в 04:08
Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
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