В Центробанке предупредили о росте ценLenta.ru 02:39

Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной и зависела от разных факторов. Локального максимума годовая инфляция, по оценкам Банка России, достигнет в марте-апреле, после чего начнет снижаться к 4 процентам. Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год — 5-5,5 процента.

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