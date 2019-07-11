Недвижимость

ЦБ прогнозирует обвал цен на рынке жилья в РоссииMoneyTimes.Ru 07:20

Как указывается в аналитической записке регулятора, «весь актуальный объем потенциального спроса на приобретение жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредитования по рыночным ставкам при достижении целевых показателей национального проекта может быть удовлетворен в течение 7-9 лет», передает Росбалт.
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России предрекли падение цен на жилье

URA.Ruвчера в 23:08

Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

ТАССвчера в 13:42

Аналитики ЦБ назвали сроки падения цен на жилье

РЕН ТВвчера в 15:57

Аналитики ЦБ: исчерпание спроса на жилье в перспективе семи — девяти лет может обрушить цены

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Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

Российская газетавчера в 14:53

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Известиявчера в 16:16

Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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Силовики обыскали пермское отделение «Единой России»

В Пермском крае силовики обыскали помещения регионального отделения партии "Единая Россия".
Обновлено в 06:46
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Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
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СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Политика

В Кремле оценили поправку США о санкциях против госдолга России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено в 05:55
Политика

Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»

Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Путешествия

Названы самые частые жалобы туристов в Крыму

Обновлено в 07:05
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Три врача похитили лекарства для онкобольных на 2,5 млн рублей

Три медработника в Подмосковье обвиняются в хищении дорогостоящих лекарств для льготников-онкобольных на сумму 2, 5 млн рублей.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Первые ракеты «БраМос-А» установили на индийские истребители

Обновлено в 06:14
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Происшествия

Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии

Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Кино

Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»

Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Технологии

Команда по оздоровлению сибирских и уральских рек пополнилась

Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» был инициирован в рамках научно-образовательного центра «Кузбасс» и поддержан такими регионами, как Кемеровская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Свердловская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено в 07:17
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Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Здоровье

В Петербурге диспансеризацию уже прошли почти 1 миллион человек

Что надо знать о диспансеризации Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, в 2018 году в городе диспансеризацию прошли 1 млн 300 тысяч человек – почти 90% от запланированного количества.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5

Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Кино

Режиссёр «Рокетмена» снимет «Шерлока Холмса 3»

Обновлено в 05:00
Театры

В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев

Обновлено вчера в 15:21
Футбол

«Сочи» не подпишет Билялетдинова

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов не перейдет в «Сочи».
Обновлено в 06:49
Экономика

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
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