Недвижимость
ЦБ прогнозирует обвал цен на рынке жилья в РоссииMoneyTimes.Ru 07:20
Как указывается в аналитической записке регулятора, «весь актуальный объем потенциального спроса на приобретение жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредитования по рыночным ставкам при достижении целевых показателей национального проекта может быть удовлетворен в течение 7-9 лет», передает Росбалт.
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Происшествия
Силовики обыскали пермское отделение «Единой России»
В Пермском крае силовики обыскали помещения регионального отделения партии "Единая Россия".
Обновлено в 06:46
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Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
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СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
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Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
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В Кремле оценили поправку США о санкциях против госдолга России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено в 05:55
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Три врача похитили лекарства для онкобольных на 2,5 млн рублей
Три медработника в Подмосковье обвиняются в хищении дорогостоящих лекарств для льготников-онкобольных на сумму 2, 5 млн рублей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Происшествия
Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии
Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Кино
Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Технологии
Команда по оздоровлению сибирских и уральских рек пополнилась
Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» был инициирован в рамках научно-образовательного центра «Кузбасс» и поддержан такими регионами, как Кемеровская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Свердловская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Здоровье
В Петербурге диспансеризацию уже прошли почти 1 миллион человек
Что надо знать о диспансеризации Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, в 2018 году в городе диспансеризацию прошли 1 млн 300 тысяч человек – почти 90% от запланированного количества.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5
Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Режиссёр «Рокетмена» снимет «Шерлока Холмса 3»
Обновлено в 05:00
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
«Сочи» не подпишет Билялетдинова
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов не перейдет в «Сочи».
Обновлено в 06:49
Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34