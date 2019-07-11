Недвижимость

В Центробанке ожидают падения цен на жильёАргументы недели 04:20

В Банке России отмечают, что сложно рассчитывать «на появление миллионов новых семей», заинтересованных в покупке жилплощади. Это грозит «резким падением цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта», - считают эксперты.
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Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте
 Банка России в четверг.
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