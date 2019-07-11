с чего всё началось

В Банке России отмечают, что сложно рассчитывать «на появление миллионов новых семей», заинтересованных в покупке жилплощади. Это грозит «резким падением цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта», - считают эксперты.

В Центробанке ожидают падения цен на жильё

Происшествия В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

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Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

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Общество Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

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Политика На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.