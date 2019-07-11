Недвижимость
В Центробанке ожидают падения цен на жильёАргументы недели 04:20
В Банке России отмечают, что сложно рассчитывать «на появление миллионов новых семей», заинтересованных в покупке жилплощади. Это грозит «резким падением цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта», - считают эксперты.
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Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте Банка России в четверг.Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
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Аналитики ЦБ прогнозируют возможное резкое падение цен на жилье через 7-9 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»
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Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
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Общество
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Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
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Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
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Обновлено в 11:12