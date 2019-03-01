В Центробанке объяснили, почему зарплаты россиян перестали растиФедералПресс вчера в 06:19

По данным регулятора, влияние исполнения «майских указов» на годовой прирост зарплаты уменьшается. Вместе с ускорением инфляции это сказалось и на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой замедлился до 0,2 %. Для анализа использовался период с середины 2016 года.

В Центробанке объяснили, почему зарплаты россиян перестали расти

Хоккей Как Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах Александр Овечкин записал на свой счет победный гол в матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Нью-Йорк Айлендерс" и первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах.

Происшествия Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Происшествия Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.

Технологии Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес Отдельно отмечается, что при рассылке были использованы одни из самых известных брендов – «Ашана», «Магнита», «Славнефти», «Дикси», Metro Cash & Carry, Philip Morris, ГК «ПИК» и нескольких банков.

Политика ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.

Политика В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Шоу-бизнес В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах» Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.

Шоу-бизнес Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.

Происшествия Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

Политика Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.

Космос SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2 Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим кораблем Dragon 2 (Crew Dragon), который совершает свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Космос Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара» Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.

Происшествия Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа Ранее Рынска писала в Facebook, что состояние ее мужа значительно ухудшилось за несколько месяцев до смерти из-за тяжелого бракоразводного процесса с первой женой Еленой.

Происшествия Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись в Новой Москве Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной в поселке Курилово в Новой Москве, в результате пострадали два человека.

Общество Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму Осенью 2017 года Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.

Происшествия На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме Квартира жилого дома загорелась на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар распространяется.

Экономика Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.

Культура Доренко высказался о словах Михалкова в свой адрес в эфире программы Конфликт между Доренко и Михалковым начался после того, как журналист в эфире «Говорит Москва» призвал режиссера не искажать факты.

Наука В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.

Происшествия 80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь Ночью с 1 на 2 марта силовики провели в Екатеринбурге рейд по заведениям общепита. В результате были задержаны 80 иностранцев.

Происшествия Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.

Энергетика Минэнерго выступает за корректировку демпфирующего механизма Министерство энергетики России выступает за корректировку демпфирующего механизма, который заработал с 1 января для компенсации нефтяникам части упущенной прибыли от продажи бензина и дизельного топлива за рубежом и стимулировать их продавать топливо в России.