Экономика
В Центробанке объяснили дороговизну товаров в магазинахURA.Ru вчера в 23:37
Россияне увидели рост цен на товары в магазинах из-за неправильного восприятия понятия «инфляция». К таким выводам пришли специалисты Центробанка, которые проанализировали инфляционные ожидания и потребительские настроения в России.
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Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Политика
Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины
Центральная избирательная комиссия Украины во вторник, 30 апреля, намерена объявить официальные окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которое состоялось 21 апреля.
Обновлено в 04:26
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Наука
Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь
Обновлено 28 апреля в 18:18
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по обсуждаемости
"Игра престолов" установила ещё один рекорд: третья серия восьмого сезона сериала, вышедшая 28 апреля 2019 года, стала самым обсуждаемым эпизодом телешоу в истории телевидения.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Авто
Mercedes-AMG GT R Black Series получит более 700 л.с
Официальная презентация немецкого суперкара Mercedes-AMG GT R в исполнении Black Series запланировано на 2020 год, но спортивная компания Mercedes-AMG, по-видимому, уже принимает предварительные заказы на окончательную версию GT R. Расположенная в модельной линейке над недавно представленным GT R Pro, прототипы Black Series уже вовсю тестируются на гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 05:18
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено 28 апреля в 21:59
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Технологии
Названы новые профессии на российском рынке труда
Во ВНИИ труда составили перечень новых профессий, появившихся на российском рынке труда за последние годы.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Здоровье
В Минздраве Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от клещей
В подмосковном Минздраве в преддверии майских праздников рассказали, как обезопасить себя от клещей.
Обновлено в 03:31
Интернет
Создатели приложения Prisma привлекли многомиллионные инвестиции
Создатели Prisma выпустили новое приложение читайте также С новыми инвестициями, рассказал Усольцев TechCrunch, компания удвоит свой штат (сейчас в ней работает 21 человек) и вложится в продвижение Lensa на международном рынке.
Обновлено в 04:39
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Экономика
Уровень молодежной незанятости в Италии снизился до 30,2%
По данным за март 2019 года, уровень молодежной незанятости (15−24 года) в Италии снизился до 30,2%, сообщили во вторник, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.
Обновлено в 05:32
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале выросла на 35%
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 34,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,28 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено вчера в 00:43