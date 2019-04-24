Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамидуТАСС вчера в 20:04
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ. Об этом сообщил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в опубликованном в среду интервью газете "Известия".
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