Экономика
В Центробанке назвал условия предоставления каникул по ипотекеГазета.Ru 09:00
Эксперты сомневаются, что за счет этой меры ипотека станет доступнее. Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Сергей Шевцов.
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Общество
Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Авто
Renault отзывает более 3,6 тысяч машин в России
Обновлено в 09:26
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime
Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime.
Обновлено в 05:58
Интернет
В работе Google и Gmail произошел глобальный сбой
В работе Google и Gmail (сервис электронной почты Google) произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией
Ранее Порошенко заявил, что «Россия боится трёх вещей». По его словам, это "единство и солидарность" Украины.
Обновлено в 07:44
Политика
Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
Обновлено в 09:32
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Транспорт
РЖД планирует внедрить единую транспортную карту в 2019 году
Директор по информационным технологиям компании РЖД Евгений Чаркин во вторник, 29 января, сообщил, что в 2019 году компания планирует запустить единую транспортную карту, чтобы пассажиры не только оплачивали проезд в поездах, но и услуги на вокзалах.
Обновлено в 07:45
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено в 03:22
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Авто
Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra
Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go показали до анонса
Обновлено вчера в 08:55
Транспорт
Неэкологичные автомобили не пустят в Москву
Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
Обновлено в 07:01
Спорт
Шахматист Крамник завершил карьеру
Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Прокуратура могла заранее знать о смерти группы Дятлова
Обновлено в 09:50
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном
Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:10
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Общество
«Метрострой» подал четыре иска к петербургским властям
Компания «Метрострой» подала четыре иска к дирекции транспортного строительства Петербурга, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 04:28
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
В России установили новые правила продажи молочных продуктов
В торговом зале или ином месте продажи размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира", гласит постановление.
Обновлено в 09:54
Музыка
В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми»
Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.
Обновлено в 09:09
Экономика
Новые рубли стали чаще подделывать
В России увеличилось количество поддельных купюр номиналом в 2000 рублей.
Обновлено в 06:43