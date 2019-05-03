Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слитокИзвестия 17:07

Золотой запас Эстонии составляет всего 256 кг. При этом в Центробанке страны остался только один слиток, который не годен для реализации на финансовых рынках. Об этом рассказал представитель эстонского ЦБ Фабио Филипоцци.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В центробанке Эстонии остался лишь один слиток золота

РИА Новости18:06

В ЦБ Эстонии на хранении остался один золотой слиток

News.ru17:51

Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Российская газета16:59

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Известия17:07

В ЦБ Эстонии остался только один золотой слиток

Телеканал 360°17:23

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русском16:21

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстония06:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Гаджеты

AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты

TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса

Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

ВДВ РФ готовятся получить новый самоходный противотанковый комплекс

Обновлено в 12:22
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено в 11:39
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Политика

Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства

Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.
Обновлено в 17:07
Политика

В США назвали условие снятия санкций с России

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено в 07:01
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено в 10:24
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное