Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слитокИзвестия 17:07

Золотой запас Эстонии составляет всего 256 кг. При этом в Центробанке страны остался только один слиток, который не годен для реализации на финансовых рынках. Об этом рассказал представитель эстонского ЦБ Фабио Филипоцци.
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В центробанке Эстонии остался лишь один слиток золота

РИА Новости18:06

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстония06:10

В ЦБ Эстонии остался только один золотой слиток

Телеканал 360°17:23

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Известия17:07

Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Российская газета16:59

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русском16:21

В ЦБ Эстонии на хранении остался один золотой слиток

News.ru17:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга

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Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
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Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
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СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
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Эксперты рассказали, к каким проверкам стоит готовиться, решив воспользоваться «капиталом» для покупки квартиры.
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Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давилу Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Наука

Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

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Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Футбол

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Обновлено в 13:22
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Футбол

Виллиан может перейти в «Барселону» за 35 млн евро

Как отмечается, в прошлом году каталонцы были готовы заплатить за Виллиана на порядок больше, но с тех пор стоимость игрока снизилась.
Обновлено в 16:13
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено в 07:01
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Футбол

Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
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Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на живом фото

Последний представляет собой смартфон Honor 20i представленный недавно в Китае, а вот первые два устройства вызывают большой интерес.
Обновлено в 05:30
Авто

59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Гаджеты

Поддержка Apple CarPlay будет во всех версиях Toyota Prius Prime 2020

На этой неделе компания анонсировала, что Toyota Prius Prime 2020 модельного года будет изначально включать поддержку системы CarPlay в своей информационно-развлекательной системе.
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Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
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Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
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