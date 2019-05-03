Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слитокИзвестия 17:07
Золотой запас Эстонии составляет всего 256 кг. При этом в Центробанке страны остался только один слиток, который не годен для реализации на финансовых рынках. Об этом рассказал представитель эстонского ЦБ Фабио Филипоцци.
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Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
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Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
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Последний представляет собой смартфон Honor 20i представленный недавно в Китае, а вот первые два устройства вызывают большой интерес.
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Обновлено в 05:50
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