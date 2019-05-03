В Центробанке Эстонии остался один золотой слитокИзвестия 17:07

Золотой запас Эстонии составляет всего 256 кг. При этом в Центробанке страны остался только один слиток, который не годен для реализации на финансовых рынках. Об этом рассказал представитель эстонского ЦБ Фабио Филипоцци.

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

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