Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золотаРИА Новости 03 мая в 18:06
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци. По информации СМИ, золотой запас республики составляет лишь 256 килограммов, он хранится в иностранных банках "в целях безопасности".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
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Общество
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Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Курганской области женщина погибла из-за лесного пожара
Женщина погибла из-за перешедшего из леса в населенный пункт пожара в Курганской области, ведется доследственная проверка, сообщило в воскресенье следственное управление СКРФ по региону.
Обновлено в 06:10
Космос
Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»
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Обновлено вчера в 05:05
Политика
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Спорт
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Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение
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Обновлено в 06:58
Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Обновлено в 03:49
Футбол
«Зенит» впервые за четыре года стал чемпионом России по футболу
Ничью петербургскому клубу принес гол Себастьяна Дриусси на 87-й минуте. «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:43
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено 03 мая в 15:45
Армия и оружие
Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане
Обновлено в 01:41
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 03:51
Кино
«Медуза» разместила спойлер к «Мстителям» в заголовке статьи. Это очень возмутило читателей
Автор статьи ответил возмущенным читателям тем, что фильм уже посмотрели больше 5 млн человек, а все возможные спойлеры можно было увидеть за пять дней после премьеры.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети
Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41