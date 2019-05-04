В Центробанке Эстонии остался один слиток золотаРИА Новости вчера в 18:06

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци. По информации СМИ, золотой запас республики составляет лишь 256 килограммов, он хранится в иностранных банках "в целях безопасности".

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

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