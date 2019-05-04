Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золотаРИА Новости вчера в 18:06
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци. По информации СМИ, золотой запас республики составляет лишь 256 килограммов, он хранится в иностранных банках "в целях безопасности".
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Общество
Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек
Обновлено вчера в 08:45
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
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Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика
В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии
Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
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Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади тысячу «квадратов»
Шесть гаражей и хозяйственных построек загорелись на площади одна тысяча квадратных метров в селе Ракитное Хабаровского края из-за пала сухой травы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 04:59
Авто
Назван ТОП-5 внедорожников для трофи-рейда
Специалисты представила рейтинг лучших автомобилей, которые пришлись бы по душе любителям трофи-рейда.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Обновлено в 02:29
Общество
Проект #ЖИТЬ запускает сервис «Бессмертный полк онлайн»
Обновлено в 04:31
Футбол
«Севилья» с крупным счетом уступила «Леганесу»
"Севилья" проиграла "Леганесу" в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
«Барселона» интересуется Ляказеттом
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:05
Авто
В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106
Тюнинг-ателье TRS Racing из небольшого польского города Ченстохов, представило очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Общество
Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл тайно родила девочку
Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19