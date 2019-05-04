В Центробанке Эстонии остался один слиток золотаРИА Новости вчера в 18:06

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци. По информации СМИ, золотой запас республики составляет лишь 256 килограммов, он хранится в иностранных банках "в целях безопасности".

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Общество Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».

Политика КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ» Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.

Энергетика Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.

Происшествия Boeing 737 упал в реку во Флориде Коммерческий самолет Boeing 737 выехал за взлетную полосу и оказался в реке. Передает ТАСС со ссылкой на мэра города Ленни Керри.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Здоровье Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Экономика Коллекторы дали рекомендации по планированию бюджета Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, чем следует руководствоваться при планировании семейного бюджета, чтобы избежать финансовых затруднений.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Шоу-бизнес Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.

Политика Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Политика В делегации США рассказали о визите в Крым Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.

Общество Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.

Происшествия Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.

Происшествия Подросток заступился за женщину в магазине и был избит Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.