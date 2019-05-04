Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золотаРИА Новости 03 мая в 18:06
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци. По информации СМИ, золотой запас республики составляет лишь 256 килограммов, он хранится в иностранных банках "в целях безопасности".
Читать в источнике
Оценить300
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия
При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек
Обновлено в 13:47
Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено 03 мая в 16:27
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии
«Зальцбург» обыграл венскую «Аустрию» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Австрии.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено в 14:42
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Теннис
Свитолина проиграла Пармантье в первом круге турнира в Мадриде
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на турнире в Мадриде, проиграв в матче первого круга.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево
Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Путешествия
Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку
Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Аякс» завоевал Кубок Голландии
"Аякс" стал обладателем Кубка Голландии. В финальном матче команда Эрика тен Хага разгромила "Виллем II" со счётом 4:0.
Обновлено в 14:30
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Футбол
Миллер назвал работу Семака «наглядным пособием» в борьбе за чемпионство
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера петербургского "Зенита".
Обновлено в 14:42
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18