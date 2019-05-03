В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 16:21

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

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