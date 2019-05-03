Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 16:21
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Здоровье
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Обновлено в 06:26
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
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Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s
Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
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Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
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Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна намеревается "много торговать" с Россией.
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Олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за спортивные достижения.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа
Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
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Спорт
Новая короткая программа Турсынбаевой будет на тему Dance Macabre. Фигуристка предстанет в образе черного ворона
Обновлено в 15:48
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
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США и Словакия вновь выступили против «Северного потока – 2»
Президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили с заявлением против строительства «Северного потока – 2», якобы защищая интересы Украины.
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Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Здание издательства «Известия» горело в Москве
Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.
Обновлено в 17:07
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Игры
В Сеть слили трейлер Left 4 Dead 3
Обновлено в 06:21
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Хоккей
НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:11
Политика
Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»
«Эвертон» на своем поле нанес поражение «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
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Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Решение о полном запрете на въезд в Амстердам машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году приняли власти столицы Нидерландов.
Обновлено в 16:30
Общество
«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе
«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11