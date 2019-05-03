Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 16:21

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Центробанк Эстонии хранит в стране только один слиток золота

Экономика сегодня16:47

Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Российская газета16:59

В запасе Эстонии остался один золотой слиток, возраст которого уже около ста лет

Царьград16:51

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Известия17:07

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русском16:21

Золотой запас Эстонии составляет 256 кг, в стране хранится лишь один слиток - центробанк

ПРАЙМ16:13

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстония06:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
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Можно ли вылечить целый букет болезней очищением кишечника, как правильно сочетать Энтеросгель с антибиотиками, какие шлаки и токсины — реальность, а какие — страшилка и хлеб для маркетологов, не нарушает ли закон «О рекламе» пособие для аптекарей как продать свой препарат для почти любых показаний, разбирается Indicator.Ru в новом выпуске рубрики «Чем нас лечат».
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Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
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Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s

Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
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Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
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В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
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Олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за спортивные достижения.
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Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
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Новая короткая программа Турсынбаевой будет на тему Dance Macabre. Фигуристка предстанет в образе черного ворона

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США и Словакия вновь выступили против «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили с заявлением против строительства «Северного потока – 2», якобы защищая интересы Украины.
Обновлено в 16:46
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
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Здание издательства «Известия» горело в Москве

Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.
Обновлено в 17:07
Общество

Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей

По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
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В Сеть слили трейлер Left 4 Dead 3

Обновлено в 06:21
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
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НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
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Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.
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Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 13:49
Футбол

«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»

«Эвертон» на своем поле нанес поражение «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 16:53
Общество

В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы

Обновлено в 09:15
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса

Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
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ВДВ РФ готовятся получить новый самоходный противотанковый комплекс

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Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

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Общество

«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе

«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
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