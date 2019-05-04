В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаРИА Новости 18:06

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.

Здоровье 3 мая волонтеры-медики Кировской области празднуют день рождения За время существования кировского регионального отделения проведено более 1000 акций, реализовано 10 социально-значимых проектов, выиграно 3 гранта.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Политика СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.

Армия и оружие В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

Политика Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.

Политика Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.

Футбол Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Общество В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Кино В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!» Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».

Армия и оружие КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Здоровье Врачи развенчали мифы о геморрое Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Происшествия Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.

Экономика Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика Киевская фабрика Roshen в 2018 г увеличила чистую прибыль в 4 раза Киевская фабрика корпорации Roshen, принадлежащей действующему президенту Украины Петру Порошенко, в 2018 году увеличила чистую прибыль в 4 раза по сравнению с предыдущим годом – до 11,1 миллиона гривен (415,9 тысячи долларов по текущему курсу), говорится в финансовом отчете компании.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.