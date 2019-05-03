Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 16:21

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Представитель Центробанка Эстонии рассказал об особенностях хранения золотого запаса страны

Вести.Ru19:38

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русском16:21

В центробанке Эстонии остался один золотой слиток

РИА Новости18:06

В ЦБ Эстонии на хранении остался один золотой слиток

News.ru17:51

Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Российская газета16:59

В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

РБК19:18

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстония06:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:08, Ашберн
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
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Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

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Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что у России нет намерений вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
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Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
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Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

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Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
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«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»

«Эвертон» на своем поле нанес поражение «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
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Политика

Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле

По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
Обновлено в 19:44
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Ученые менее всего уверены в возможности гравитационных волн от столкновения нейтронной звезды и черной дыры.
Обновлено в 01:18
Культура

В "Союзмультфильме" оценили идею создать продолжение "Ну, погоди!"

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Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая

В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы.
Обновлено в 14:20
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Наука

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено в 06:28
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
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Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Vampire Weekend выпустили новый альбом «Father of the Bride»

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Полузащитник «Челси» Виллиан летом может продолжить карьеру в Испании.
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Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
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Финальные серии «Игры престолов» обещают быть безумными. По крайней мере так считает исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк.
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Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
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В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске

Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
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Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
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Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
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