Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском вчера в 16:21

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

РИА Новостивчера в 18:06

Представитель Центробанка Эстонии рассказал об особенностях хранения золотого запаса страны

Вести.Ruвчера в 19:38

В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

РБКвчера в 19:18

Золотой запас Эстонии сократился до 256 кг

Коммерсантъвчера в 20:27

Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Российская газетавчера в 16:59

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русскомвчера в 16:21

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстониявчера в 06:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
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