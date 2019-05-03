Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 16:21

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Представитель Центробанка Эстонии рассказал об особенностях хранения золотого запаса страны

Вести.Ru19:38

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстония06:10

В ЦБ Эстонии остался на хранении один слиток золота

РИА Новости18:06

В ЦБ Эстонии на хранении остался один золотой слиток

News.ru17:51

Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота

Российская газета16:59

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русском16:21

В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

РБК19:18
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В Петербурге арестовали сторонников Навального

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Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
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Трамп обеспокоился свободой слова в соцсетях

По словам Трампа, речь идет о Соединенных Штатах Америки, в которых есть свобода слова.
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Кира Найтли станет мамой во второй раз

34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал, почему они с мужем больше не заводят детей

Знаменитый британский музыкант и композитор Элтон Джон пожаловался, что возраст не позволяет им с мужем завести больше детей.
Обновлено в 16:43
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС «Бушер»

В американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено в 20:05
Футбол

«Реал» решил сделать Куртуа основным вратарем, Навас покинет клуб

Мадридский «Реал» решил сделать Тибо Куртуа основным вратарем команды.
Обновлено в 19:31
Общество

В Таиланде впервые за почти 70 лет пройдет коронация короля

Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) пройдет в субботу в Бангкоке.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»

Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске

Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну

Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Общество

Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы

По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле и ее властях

Трамп засомневался в достоверности информации разведки о том, что происходит в Венесуэле, после того, как военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
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