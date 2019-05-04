Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 03 мая в 16:21

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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В Центробанке Эстонии остался всего один слиток золота

Газета.Ruвчера в 06:16

Золотой запас Эстонии сократился до 256 кг

Коммерсантъ03 мая в 20:27

Представитель Центробанка Эстонии рассказал об особенностях хранения золотого запаса страны

Вести.Ru03 мая в 19:38

В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

РБК03 мая в 19:18

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

РИА Новости03 мая в 18:06

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

RT на русском03 мая в 16:21

Один слиток, и тот негоден: куда из Банка Эстонии делось все золото

Sputnik Эстония03 мая в 06:10
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