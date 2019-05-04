Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаRT на русском 03 мая в 16:21
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
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Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
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21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено вчера в 03:21
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
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Авто
Фургоны Renault Master и Renault Trafic получили обновление
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Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Здоровье
Как лечили в «Кремлёвке». История болезни маршала Жукова
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и вернул себе лидерство в АПЛ
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Альварес одержал победу над Джейкобсом в Лас-Вегасе
Отмечается, что Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC), а также завоевал пояс Международной боксёрской федерации (IBF).
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Кино
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Сюжет картины заключается в том, что главный герой-неудачник живет в вымышленном им самим мире, где никто не знает о существовании группы The Beatles.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.
Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»
В следующем туре Ахмат на выезде сыграет против Крыльев Советов, а Зенит на своем поле встретится с ЦСКА.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
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Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
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Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151
Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
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Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шоу-бизнес
Мадонна назвала себя жертвой дискриминации
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Политика
Путин присвоил почетные звания учителю из РТ и главе нефтяной компании, замгендиректора НКНХ награжден медалью
Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» получил гендиректор татарстанской нефтяной компании — ЗАО «Алойл» — Риф Вафин.
Обновлено в 02:28