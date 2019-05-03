В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаРИА Новости 18:06

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

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