Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаРИА Новости 18:06
Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.
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