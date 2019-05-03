В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золотаРИА Новости 18:06

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.

Армия и оружие КНДР запустила несколько ракет малой дальности Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Общество Повышение пенсионного возраста отменено для вепсов В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.

Политика Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Футбол «Севилья» потерпела разгромное поражение от «Леганеса» «Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Футбол Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Политика Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Космос SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Общество Новый император Японии впервые обратился к народу с речью Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.

Наука Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр Дальнейшее исследование уже проводились с участием страуса, которому были установлены искусственные крылья.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Происшествия Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.

Здоровье Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.