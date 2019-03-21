Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыскиNews.ru 02:41

В Центре питания Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что обыски проводят сотрудники ФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД.
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Источник: в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски

Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС01:21

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Источник: в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски

ТАСС01:21

В Красноярске в Центре питания Универсиады прошли обыски

ТВК00:08

На комбинате питания, который обслуживал Универсиаду, проходят обыски

НГС.Красноярск00:53

ФСБ и МВД изымают документы в центре питания Универсиады, сообщил источник

РИА Новости01:54

В краевом центре питания в Красноярске идут проверки

ДЕЛА.ru01:11

В Центре питания Универсиады проходят обыски

7 канал Красноярск01:04

ФСБ провела обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске

КП - Красноярск04:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика

ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину

Центризбирком России не завизировал проект постановления о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты от КПРФ, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 04:50
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Спорт

Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Спорт

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Обновлено в 04:38
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Технологии

Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве

По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушниками стали: Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N hear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено в 04:50
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Экономика

Компромат на курганских главврачей передают силовикам

«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Спорт

Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Авто

Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года.
Обновлено в 03:59
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
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