Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыскиNews.ru 02:41
В Центре питания Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что обыски проводят сотрудники ФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД.
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Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.ТАСС01:21
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