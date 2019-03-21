В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыскиNews.ru 02:41

Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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В Центре питания Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что обыски проводят сотрудники ФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД.

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

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