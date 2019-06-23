Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусовРоссийская газета 07:27
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода. Таким прогнозом поделился главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Если сегодня в Москве - плюс 25, то уже в конце следующей недели ночью будет не выше плюс 5.
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Армия и оружие
Обнародовано видео пролета Су-24 вблизи испанского авианосца
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Происшествия
Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье
В результате аварии пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 07:06
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Политика
Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20
Японские власти считают, что соглашение с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет заключено в ходе переговоров глав двух стран на саммите G20.
Обновлено в 07:34
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Обновлено в 08:30
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Свердловской области в результате драки погиб мужчина
В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:23
Политика
Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Политика
Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга
Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.
Обновлено в 07:12
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Обновлено в 07:30
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия
Крупный пожар в Невском районе Петербурга ликвидирован
В Санкт-Петербурге пожарным удалось ликвидировать крупный пожар в трехэтажном здании в Невском районе.
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Техника компании Huawei перестала поставляться в США
Как сообщают СМИ, американская транспортная компания FedEx заявила об отказе сотрудничать далее с китайским производителем мобильной техники.
Обновлено в 07:27
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Гаджеты
LG Electronics получил патент на смартфон с камерой в дисплее
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Футбол
«Краснодар» нацелился на форварда «АЗ»
Обновлено в 07:08
Технологии
В 2,5 раза дольше. Nokia представила аккумуляторы нового поколения
Nokia официально сообщила о том, что она разрабатывает новую технологию аккумуляторных батарей, которая обеспечит время работы в 2,5 раза дольше по сравнению с нынешней без увеличения объема и массы аккумулятора.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира
«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51