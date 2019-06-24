Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовностиRT на русском 07:07

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
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В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки

Российская газета05:00

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

RT на русском07:07

В ЦВО в рамках внезапной проверки боеготовности развернута система полевых подвижных средств управления войсками

ТК Звезда11:10

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

РБК04:20

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

ТАСС04:18

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

Газета.Ru08:17

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

РИА Новости03:59
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Политика

Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн

Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
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Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

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Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
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Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
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Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

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Политика

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Футбол

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Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки

Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
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Авто

Объявлены цены на обновлённый седан Cadillac CT6 для России

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Общество

Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание

В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Общество

Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах

Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
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В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

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Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания

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Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана выросло до 16

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Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы

Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
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Музыка

«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип

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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
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Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
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Глушаков описал «Спартак» тремя словами

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Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
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В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе

В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35
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В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
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