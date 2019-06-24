Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовностиRT на русском 07:07
В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн
Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено в 05:33
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
Обновлено в 11:58
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки
Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
Авто
Объявлены цены на обновлённый седан Cadillac CT6 для России
Обновлено в 10:22
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Общество
Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах
Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Футбол
Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс сожалеет о том, что его корпорация позволила Google запустить Android.
Обновлено в 11:44
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы
Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Обновлено в 10:28
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Политика
Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Обновлено в 08:54
Политика
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08