Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовностиРИА Новости 03:59
Инициировал внезапную проверку Владимир Путин. В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Жительница Балаково выбросила ребенка с балкона
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК региона, в феврале в Балакове 42-летняя женщина выбросила годовалого ребенка с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже.
Обновлено в 03:09
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси
Официальный аккаунт каталонской "Барселоны" поздравил капитана команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:50
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Политика
Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии
В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Кино
Кевин Костнер раскрыл тайну постера фильма «Телохранитель»
Американский актер Кевин Костнер в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что на знаменитом рекламном плакате к фильму «Телохранитель» запечатлена вовсе не Уитни Хьюстон, а ее дублерша.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Microsoft запретила сотрудникам пользоваться мессенджером Slack
Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться корпоративным мессенджером Slack из-за угрозы утечек информации.
Обновлено в 05:57
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Авто
Mazda отзывает более 900 автомобилей в России
Официальный представитель Mazda на российском рынке компания «Мазда Мотор РУС» отзывает 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:26
Религия
У православных России начинается Петров пост
Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Общество
Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Происшествия
У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка
Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.
Обновлено в 04:23
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04