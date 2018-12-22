Футбол
В ЦСКА рассказали об интересе клубов к нападающему Чалову
В ЦСКА рассказали об интересе клубов к нападающему ЧаловуРЕН ТВ05:10
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что конкретных предложений к нападающему Федору Чалову со стороны других клубов пока нет, и в ЦСКА "этому рады". "Нам бы не хотелось сейчас с кем-то расставаться, хотя я понимаю, что в футболе может произойти всякое", — цитирует Бабаева Sports.ru.
РЕН ТВ05:10
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