Футбол
Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубникомРИА Новости 07:21
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
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Роман Бабаев: «У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа»
Sports.ruвчера в 14:47
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