Футбол
В ЦСКА появилась новая информация о травме ВлашичаГазета.Ru 15:33
Виктор Васин
|6′
Игорь Дивеев
|11′
|39′
Заурбек Плиев
Виктор Васин
Кирилл Набабкин
|46′
|48′
Антон Швец
Хердюр Магнуссен
|49′
Никола Власич
Такума Нисимура
|62′
Федор Чалов
|65′
Арнор Сигурдссон
|68′
|73′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|74′
Зоран Нижич
Арнор Сигурдссон
Кристиян Бистрович
|78′
|81′
Заурбек Плиев
Беким Балай
|90′+1′
Ризван Уциев
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
50
Бекао
14
Набабкин
78
Дивеев
2
Фернандес
77
Ахметов
98
Обляков
23
Магнуссон
25
Бистрович
9
Чалов
19
Нисимура
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
18
Балай
13
Мохаммади
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
21
Роши
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды. О том, выйдет ли Влашич на поле в матче 30-го тура чемпионата страны с самарскими "Крыльями Советов", пока неизвестно.
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